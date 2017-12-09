Milli Piyango'da 'Nimet Abla' oyunu; kaşe basıp, satıyorlar!

Vatandaşlar yılbaşı çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin hayalini kurarken, İzmir’de bazı Milli Piyango bayilerinin Nimet Abla gibi ünlü bayilerin kaşelerini bastırarak bilet sattıkları ortaya çıktı.

Milli Piyango İdaresi tarafından yılbaşı çekilişindeki büyük ikramiye 61 milyon lira olarak belirlenirken, vatandaşlar büyük ikramiyenin hayalini kurmaya başladı. Ancak bazı işgüzar piyango bayilerinin sattığı biletlerin üzerine ünlü bayilerin kaşelerini bastığı belirlendi.

Yapılanın çok yanlış olduğunu vurgulayan İzmir Bayiler Başkanı Paşa Çakmak, "Burada sahte bilet satılması söz konusu değildir. Ancak ne yazık ki kaşe oyunuyla insanların hayalleriyle oynuyorlar. Sırf vatandaş daha çok bilet satın alsın diye Nimet Abla kaşesi bastırıyorlar. Bilet gerçek ve kaşenin hiçbir etkisi yok. Daha fazla para kazanma hırsı nedeniyle böyle bir oyuna başvuruyorlar. Bu durum kabul edilemez. Vatandaşlar bu konuda çok dikkatli olsun. Sadece bulundukları şehre ait piyango biletlerini alsınlar" dedi.