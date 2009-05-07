Milli Piyango'da nihai pazarlık günü

Milli Piyango İdaresi'ne ait şans oyunlarının özelleştirilmesi ihalesinde, nihai pazarlık görüşmesi bugün yapılacak.



Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, talih kuşunun, "şans oyunları lisansının 10 yıl süreyle verilerek özelleştirilmesine" ilişkin ihalede, nihai pazarlık görüşmesi bugün saat 14.00'de gerçekleştirilecek.



Milli Piyango'nun özelleştirilmesi süreci, "Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin" 15 Ekim 2008 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla başladı. Söz konusu Yönetmelikle, özelleştirmeye ilişkin hukuki altyapı tamamlandı ve 5 Kasım 2008'de ihaleye çıkıldı. Milli Piyango özelleştirmesinde teklif verme süresi de 15 Nisan 2009 tarihinde sona erdi.



İki grup teklif verdi



Talih kuşu özelleştirmesinde 2 grup teklif verdi. Bu gruplar, DAF Araştırma Geliştirme A.Ş. (Doğuş Holding/Alarko Holding/Fina Holding) - OPAP-S.A. ortak girişim grubu ve Şans Oyunları Yatırım Yatırım Holding A.Ş. oldu.



Turkcell'in sahip olduğu Turktell tarafından kurulan Şans Oyunları Yatırım Holding'de Tepe Grubu yer aldı.



İhalede ön yeterlik başvurusunda bulunan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş - Lottomatica S.P.A Ortak Girişim Grubu ise daha sonra konjonktürün uygun olmaması nedeniyle teklif vermeyeceğini açıkladı.



Aynı şekilde ön yeterlilik başvurusunda bulunan, Österreichische Lotterien Gesellschaft m.b.H, Intralot S.A. Integrated Lottery Systems and Services (Intralot A.Ş-Şans Oyunları Entegre Bilişim Sistemleri ve Hizmetleri) de piyango özelleştirmesinde teklif vermedi.

