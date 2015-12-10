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Ekonomi

Milli Piyango yine özelleştirilemedi

10 Aralık'a kadar ek süre isteyen Erg İnşaat ile Çorumlu Ahlatçı Kuyumculuk'un özelleştirme bedelini yatırmadığı belirtildi

10 Aralık 2015 21:35

2009 yılında yapılan özelleştirme ihalesi, taban fiyatını veren alıcı bulunmaması üzerine iptal edilen Milli Piyango'nun ikinci talibi de özelleştirme için gereken parayı yatırmadı. 

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, Milli Piyango ihalesinde en yüksek ikinci teklif sahibi olan Erg İnşaat ile Çorumlu Ahlatçı Kuyumculuk'un, 10 Aralık'a kadar istediği ek süre saat 18.00 itibariyle doldu. Ahlatçı Kuyumculuk ile Erg İnşaat Ortak Girişim Grubu'nun 2 milyar 750 milyon dolarlık özelleştirme parasının yatırmadığı öğrenildi.

İlk olarak Mayıs 2009'da yapılan özelleştirme ihalesi, tekliflerin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) belirlediği 1.6 milyar dolarlık başlangıç tutarının altında kalması nedeniyle iptal edilmişti.

Temmuz 2014'te yapılan ikinci ihaleyi 2 milyar 755 milyon dolarlık teklifiyle Net Şans-Hitay ortaklığı kazanmıştı. Ancak söz konusu ortaklar, kendilerine tanınan ek sürenin 15 Nisan 2015 tarihinde dolmasına rağmen özelleştirme bedelini yatıramayınca, ihale Ahlatçı Kuyumculuk-Erg İnşaat OGG'ye kalmıştı. Bugün saat 18.00'de para yatırma süresi dolan ortak girişim grubu, 2 milyar 750 milyon doları yatırmadı. 

 

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