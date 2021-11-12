Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı; büyük ikramiye 120 milyon TL

Milli Piyango geleneği olan özel yılbaşı çekilişine geri sayım başladı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa sunuldu. Bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi. Oyunseverler, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve terminalden dijital bilet olarak alabilecek.

Toplam ikramiye tutarı 670 milyon 760 bin TL

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com‘dan öğrenebilecek.