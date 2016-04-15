Milli Piyango özelleştirmesi için üçüncü deneme

2008'den bu yana Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) portföyünde bulunan Milli Piyango için bir kez daha ihale süreci başlatılıyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Mayıs ayı içerisinde ihale ilanına çıkmak istediklerini ifade etti.

2016 ilk çeyrek bütçe sonuçlarının açıklandığı basın toplantısında konuşan Ağbal, "Milli Piyango yönetmeliğinde değişiklik yaptık. İhaleye daha fazla yatırımcı gelmesi hedefleniyor" dedi.



Neden satılamadı?



ÖİB portföyündeki en yüksek bedelli varlıklardan birisi olarak görülen Milli Piyango'yu özelleştirme çabaları daha önce iki kez başarısız olmuştu.

İlk ihale 2009 yılında gerçekleşti ancak ihaleye katılan firmaların tekliflerini ÖİB beğenmeyince ihale iptal oldu.

Ertesi yıl Milli Piyango'nun özelleştirilmesi çalışmaları yeniden başlatıldı ve 2014'te üç konsorsiyumun katılımıyla açık artırma yapıldı.

İhalede en yüksek teklifi 2,75 milyar dolarla Net Şans Oyunları - Hitay ortak girişim grubu verdi.

Ancak o dönemde ABD Doları'nın Türk Lirası karşısında hızlı yükselişe geçmesi, ihale bedelini bir anda yukarı çekti; Net Şans-Hitay ortaklığı da ödemeyi zamanında yapmadı.

İkinci en yüksek teklifi veren ERG-Ahlatçı Ortak Girişim Grubu da zamanında ödeme yapmayınca o ihale de iptal oldu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ocak ayında yaptığı açıklamalarda da üçüncü ihalenin daha farklı olacağını, siyasi iklimin artık daha müsait olduğunu ifade etmişti:

"2015 yılında bu ihaleyi alan firmalar bakımından gerek yurt içinde gerek yurtdışında kaynak arayışına çıktıklarında herkes ilk önce ülkedeki siyasi atmosfere, öngörülebilirliğe, belirsizliğe bakıyor. 1 Kasım seçimleri Türkiye'de siyasi belirsizliği tam manasıyla ortadan kaldırdı. Dolayısıyla şu anda özelleştirme bakımından, siyasi noktada son derece olumlu bir atmosfer var hem yurt içi, hem yurt dışı piyasalarda."

Türkiye'nin 2016 özelleştirme geliri hedefi 10 milyar dolar seviyesinde.



Milli Piyango'nun gelirleri



2014'te 2,4 milyar TL gelir sağlayan Milli Piyango, yaklaşık 1 milyar TL de ikramiye dağıttı.

Milli Piyango'nun gelirlerinin büyük kısmını Sayısal Loto veya Şans topu gibi sayısal oyunlar oluşturuyor.

Gelirlerin yüzde 67'si bu oyunlardan gelirken, Milli Piyango bileti satışlarının yarattığı gelirin toplam içerisindeki payı yüzde 26 seviyesinde.