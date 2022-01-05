Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi’nde 30 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini aldı

31 Aralık Cuma günü düzenlenen Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi'nde çeyrek biletiyle 30 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini aldı. Talihlinin çekini banka yetkilisi teslim aldı.

Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi'nde büyük ikramiye İzmir'de satılan 9876066' numaralı çeyrek bilete çıkmıştı. Adını vermek istemeyen talihlinin çekini banka yetkilisi ile Sisal Şans yetkilisi teslim etti.



Büyük ikramiyeyi kazanan ve adını vermek istemeyen talihliye çekinin teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sisal Şans yetkilisi, “31 Aralık akşamı bugüne kadar verilen en yüksek Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi için çekiliş yapıldı ve büyük ikramiye ilk çekilişte çeyrek bilete isabet etti. Sisal Şans ailesi olarak İzmir Konak’tan aldığı çeyrek biletle 30 milyon TL’lik ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz" dedi.



Satılmayan diğer çeyrek biletlerin ikramiye tutarı ise hasılat payı olarak kamuya aktarılmıştı.





