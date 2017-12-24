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MİLLİ PİYANGO KUYRUĞU HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ (1)

* 61 milyon liralık ikramiyenin hayaliyle oluşan o 'umut kuyruğu' havadan böyle görüntülendi

24 Aralık 2017 16:52

* 61 milyon liralık ikramiyenin hayaliyle oluşan o \'umut kuyruğu\' havadan böyle görüntülendi...

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA
Umudunu milli piyangonun büyük ikramiyesine bağlayanlar bugün de Eminönü\'ndeydi... Kuyruk, milli piyango bilet gişesinden Mısır Çarşısı\'na kadar uzandı. 
Milli Piyango\'nun yılbaşı için belirlediği büyük ikramiye olan 61 milyon lirayı kazanmak isteyen yüzlerce kişi, bugün de Eminönü\'ndeki milli piyango bileti gişesine akın etti. Kuyruk, bilet gişesinden Mısır Çarşısı\'nın girişine kadar uzandı. Yoğunluk her geçen dakika artıyor. 

Görüntü Dökümü
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-Uzun kuyruklar
-Sırada bekleyenler
-Mısır Çarşısı\'na uzayan kuyruk

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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