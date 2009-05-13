Milli Piyango işi bitirecek mi?



Bayanlar Hentbol Süper Ligi play-off final serisinin 3. maçında Üsküdar Belediyesi ile Maliye Milli Piyango Çarşamba günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.



Final serisinde 2-0 önde bulunan Maliye Milli Piyango, Haldun Alagaş Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı da kazanması durumunda 2008-2009 sezonunun şampiyonu olacak.



Karşılaşmayı Pınar Ünlü-Mehtap Şimşek hakem ikilisi yönetecek.



Final serisinde Ankara'da yapılan ilk maçı 31-27 ve ikinci maçı 36-28 kazanan Maliye Milli Piyango'nun maçı kaybetmesi durumunda serinin 4. maçı yine İstanbul'da 14 Mayıs Perşembe günü yapılacak.



Başkent ekibinin 4. maçı da yitirmesi durumunda şampiyonu Ankara'da oynanacak 5. ve son maç belirleyecek.



