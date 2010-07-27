Milli Piyango internete açılıyor

T24- Milli Piyango İdaresi (MP), atılıma hazırlanıyor. Oyun altyapısını yenileyecek olan MP, cep telefonlarının da kullanılacağı elektronik oyun uygulamasına geçiyor.



“Özelleştirmede lisans devrinin yanı sıra 10 yıl süreyle hizmet alımı modeli” de gündemde olan MP, bir yandan da kurumun modernizasyonu için çalışma yapıyor.



MP, yeni altyapının oluşturulmasının ardından sayısal oyun makinalarını da yenileyecek ve sayılarını 10 bine çıkarılacak. Şu uygulamalar hayata geçirilecek:



- Yeni oyunlar gelecek. 6 ayda bir veya yılda bir yeni oyunlar devreye sokulacak.



- Elektronik oyun uygulamasına geçilecek. Piyango biletleri sanal ortamda da satılabilecek. Sistemden alınan elektronik numarayla çekilişe katılınacak.



- Kazı-Kazan da elektronik ortama taşınacak. Vatandaşlar, elektronik ortamda Kazı-Kazan oyununu da oynayabilecek.



- Elektronik ortamda oyun için oynayıcının banka hesabı olacak. MP kredi kartıyla oyun oynanmasına sıcak bakmıyor.



- Self servis oyun makinaları gelecek. Meşrubat makinası benzeri bu makinalara para atarak bilet alınabilecek, sayısal oyun oynanabilecek. Makinalar, otogar, tren istasyonları ve market gibi vatandaşın yoğun bulunduğu yerlere konulacak, 18 yaş ve üstündekiler oyun oynayabilecek.



- Cep telefonlarından talih oyunları oynanabilecek.