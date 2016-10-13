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Ekonomi

Milli Piyango ihalesinde teklif süresi uzatıldı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ihale sürecinin, taleplerin dikkate alınarak yeniden düzenlendiğini söyledi

13 Ekim 2016 12:14

Milli Piyango'nun satışı için yapılacak ihalenin ön başvuru ve son teklif verme tarihleri uzatıldı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan, Milli Piyango ihalesiyle ilgili açıklama geldi.

"Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi" ihalesine yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından büyük ilgi gösterildiğini belirten Ağbal, ihaleye katılmak isteyen ortak girişim gruplarının taleplerinin dikkate alındığını ve ihale tarihlerin yeniden düzenlendiğini söyledi.

Bakan Ağbal, "Milli Piyango lisansının özelleştirilmesine ilişkin ihale süreci devam ediyor. İhale tarihleri özelleştirme ihalesine katılmak isteyen ortak girişim gruplarının talepleri dikkate alınarak yeniden düzenlendi. Yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği ihalede 14 Ekim 2016 olan ön yeterlilik son başvuru tarihi 10 Şubat 2017'ye, 8 Kasım 2016 olan son teklif verme tarihi ise 10 Mart 2017'ye uzatıldı." ifadelerini kullandı. 

Ağbal ayrıca, Milli Piyango lisansının özelleştirilmesine ilişkin sürecin kararlılık içinde devam ettirileceğinin altını çizdi.

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