Milli Piyango ihalesinde ilk teklifler 5 Ağustos'ta alınacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Piyango İhalesi’ne yönelik 6 Mayıs Cuma günü ilana çıkmayı, 5 Ağustos’ta ilk teklifi almayı planladıklarını söyledi. Ağbal, “Şans oyunlarının 10 yıllık lisans hakkının devredilmesi için gerekli hazırlıklar tamamlandı. Pazartesi yapılan bakanlar kurulunda lisans değerlendirmesi onaylandı. 6 Mayıs Cuma günü ilana çıkmayı 5 Ağustos’ta ilk teklifleri almayı planlıyoruz” dedi.

Maliye Bakanı, “Önceki ihale imtiyaz hakkı devri olarak planlanmıştı, yeni lisans hakkı ihalesi özel hukuk sözleşmesi ihalesi olarak düzenlendi. Yeni ihale için şartnamede önemli değişiklikler yaptık. Aynı oyun için bir kez olan çekiliş hakkı yeni ihalede ikiye çıkarıldı. Yapılan düzenlemeler ihaleye katılımı artıracak” diye devam etti.

Neler yaşanmıştı?

* 15 Temmuz 2014: Milli Piyango ihalesini Net-Hitay Ortak Girişim Grubu 2 milyar 755 milyon dolara kazandı.

* 22 Aralık 2014: Net Holding, 26 Şubat 2015 tarihinde lisans sözleşmesini imzalamak üzere, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na davet edildiğini duyurdu.

* 26 Şubat 2015: Net-Hitay Ortak Girişim Grubu lisans sözleşmesini imzalamak için ek süre talep etti.

* 10 Mart 2015: İhalede Net Şans-Hitay Ortak Girişim Grubu’na lisans sözleşmesi imzalamak için verilen süre 15 Nisan’a kadar uzatıldı

* 14 Nisan 2015: Net Holding, lisans sözleşmesinin imzalanmayacağını ve ek süre istediğini bildirdi.

* 15 Nisan 2015: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: “Milli Piyango’da süre uzatımı daha önce yaptık. Dolayısıyla muhtemelen bir süre uzatımı söz konusu olmayacak. İhalede muhtemelen ikinci olanla süreç başlayacak” dedi