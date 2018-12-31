T24 LogoT24 Logo
Gündem

Milli Piyango İdaresi'nden yılbaşı çekilişi açıklaması (2)

  ÇEKİLİŞ BAŞLADI Milli Piyango İdaresi'nce gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişi, saat 15

31 Aralık 2018 18:58

 

ÇEKİLİŞ BAŞLADI
Milli Piyango İdaresi\'nce gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişi, saat 15.00 itibarıyla başlatıldı. Bu yıl geçen seneden farklı olarak büyük ikramiye çekilişi, daha erken yapılacak. Çekiliş sonuçlarının saat 24.00\'ten önce sisteme kaydedileceği belirtildi. Bu nedenle 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri de 20.00- 20.30 saatlerinde yapılacak.
 

Görüntü Dökümü:
-----------------------
-Yılbaşı özel çekilişinden ilk görüntüler
Haber-Kamera: SelenYALAZ-Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BAŞLADI Milli PiyangoBuTLTL veDökümü YılbaşıULUANKARA DHA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24