Milli Piyango İdaresi'nin aramaları Sayıştay raporunda

2020 yılı Sayıştay raporunda, Milli Piyango İdaresi’nin (MPİ) altında bulunan Talih Oyunları Dairesi Başkanlığı'nın “internet arama motorlarında ‘kumar, çok kazandıran kumar, güvenilir kumar...’ gibi aramalar" yaptığı belirlendi.

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal'ın haberine göre, Milli Piyango İdaresi’nin (MPİ) 2020 yılı Sayıştay raporunda, kurumun internette oynatılan yasadışı bahisle mücadele konusunda “yetersizliğine” dikkat çekildi. Rapora göre MPİ altında bulunan Talih Oyunları Dairesi Başkanlığı “internet arama motorlarında ‘kumar, çok kazandıran kumar, güvenilir kumar...’ gibi sorgulamalar yapıp çıkan sitelerin ekran görüntülerini Bilgi Teknoloji Kurumu’na (BTK) gönderip şikâyet etti.

Sayıştay bu işlemi “sıradan bir vatandaşın da yapabileceğini” vurgulayarak “MPİ’nin yasadışı bahisle mücadelede yetkisinin artırılması gerektiğini” vurguladı.

Ayrıca raporda “Sanal kumar ve bahis sitelerinin üyelik ve giriş işlemleri ile oyuncu-işletici arasında para transferinin nasıl yapıldığı, hangi banka, hangi ödeme araçları, hangi yol ve yöntemlerin kullanıldığı konularında araştırma ve inceleme yapılmadan, sadece sitelere erişim engeli uygulanmakla da sanal kumarı önlemede yeterince başarı sağlanamadığı anlaşılmıştır” ifadelerine de yer verildi.