Milli Piyango Eylül'de ihaleye çıkıyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Milli Piyango İdaresi'ne ait şans oyunlarının lisans verilerek özelleştirilmesi için Eylül ayında ihaleye çıkmayı planlıyor.

Reuters'a bilgi veren kaynaklar, bu ihaleye çıkmak için Milli Piyango özelleştirmesinin ardından faaliyet alanlarının belirlenmesini de içeren yönetmeliğin yayımlanmasının beklendiğini belirttiler.

Bir yetkili, "İhale ilanının yayımlanmasının ardından en geç üç ay içinde teklifler alınacak" dedi.

Yetkili, Milli Piyango İdaresi yönetmeliğiyle şirketin faaliyet alanlarının belirlenmesinden yayımlanacak reklamlara kadar geniş bir alanda düzenleme yapılacağının altını çizdi.

ÖİB, Milli Piyango İdaresi'ne ait şans oyunlarının özelleştirilmesi çalışmalarında yardımcı olmak üzere Pglobal Küresel Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri ile bu yıl Nisan ayında danışmanlık sözleşmesi imzalamıştı.

Danışmanlık ilanında, Milli Piyango İdaresi'ne ait Piyango, Hemen-Kazan, Şans Topu, 10 Numara, Süper Loto, Sayısal Loto oyunları ve benzer şans oyunları lisansının 10 yıl süreyle bir bütün olarak ön ödemeli hasılat paylaşımı (lisans verilmesi) yöntemiyle özelleştirilmesine yönelik olarak ihale için danışmanlık alınacağı belirtilmişti.

Milli Piyango için Mayıs 2009'da yapılan ilk özelleştirme ihalesi, tekliflerin ÖİB'nin belirlediği 1.622 milyar dolarlık başlangıç tutarının üstüne çıkmaması sebebiyle iptal edilmişti. İhaleye, Şans Oyunları Yatırım Holding A.Ş. (Turkcell) ve DAF (Doğuş Holding/Alarko Holding ALARK/Fina Holding)- Yunan OPAP grupları katılmıştı.

Yeni ihale süreci için esaslar Eylül 2012'de Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş ve ÖYK'nın Kasım 2012'de aldığı kararla çalışmalara başlanmıştı.