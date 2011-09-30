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Ekonomi

Milli Piyango çekildi ANKARA (A.A)

30 Eylül 2011 00:08

-Milli Piyango çekildi ANKARA (A.A) - 29.09.2011 - Milli Piyango'nun 29 Eylül çekilişinde, 1,5 milyon liralık büyük ikramiye ''466668'' numaralı bilete isabet etti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, son rakamı 1 (bir) ve 9 (dokuz) olan biletler de amorti kazandı. Milli Piyangonun 29 Eylül 2011 çekilişinde ikramiye kazanan biletlerin numaraları ve ikramiye tutarları şöyle: /* 1,500,000 TL ikramiye kazanan numaralar 466668     150,000 TL ikramiye kazanan numaralar 082843     10,000 TL ikramiye kazanan numaralar 432514     1,000 TL ikramiye kazanan numaralar 008355    176211    248120    348200    441223     300 TL ikramiye kazanan numaralar 001554    005328    025591    031370    042885    045881    046954    047235    051740    059683    061021    062608    062940    069120    072456    074201    081258    085691    096314    098676    099611    109922    112664    113860    142421    145114    149821    150723    152356    155500    160751    161160    166471    173224    179501    180572    190934    200515    207031    214978    220499    223201    249157    249877    254407    267883    282647    294623    297683    303311    312769    320530    322705    331080    344159    348489    352367    355934    371597    375653    380730    381668    394708    395939    402245    402696    414495    432209    437102    438382    447352    461002    464268    464677    468495    477341    486566    486682    489346    493095    497064    517581    519002    520966    523820    525702    527203    527296    536708    541027    543737    544778    549811    555752    573463    578409    582668    584202    588794    594302     200 TL ikramiye kazanan numaralar 002579    004249    010824    012582    024612    028150    028196    039406    039428    044094    055019    057287    060793    062961    063860    070120    070228    079651    081124    098821    102568    107120    107300    111993    112836    121960    123376    124218    129407    133170    133481    133514    137715    142384    150010    150537    151528    154177    158480    159215    160051    160878    163339    170216    173561    174012    177064    181488    182132    191627    192781    192809    198866    199670    210872    216815    222159    222483    224295    227973    232798    234006    234880    238925    240195    241491    244516    246862    247079    253408    256090    257233    258547    271499    274217    274912    278193    279609    285416    287415    290544    291774    291935    295862    296871    297399    301685    311007    311354    317111    320821    321053    322317    325475    326882    327622    334197    340343    341192    345793    352220    352559    360191    369424    373328    381757    382572    386660    388908    402716    405014    413982    420430    421267    422786    423770    424331    426421    450138    453043    453832    462408    463953    474396    484489    489945    490485    491813    495350    502007    513823    517941    520243    528685    529191    543241    548623    556714    556873    558701    559713    559846    562854    566500    570138    576098    578126    586150    588166    598251     Son 5 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 00520    03837    05409    05954    07017    07123    07656    07819    09325    09446    14307    14647    15009    16182    16983    17909    18024    22243    25031    25203    25373    25630    27320    32725    32782    35015    36200    38206    41420    42819    42856    44515    52371    54069    54227    54239    57867    58931    59136    66373    67279    67749    71801    71815    81538    82109    82712    82980    94508    97689     Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar 0246    0500    1804    1827    2328    2580    2846    3271    3959    4605    5299    5318    5354    6635    7997    8390    8784    8806    9060    9957     Son 3 rakamına göre 40 TL ikramiye kazanan numaralar 100    198    251    308    362    576    914    922    929    943     Son 2 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 05    32    53    69    97     Son 1 rakamına göre 12 TL ikramiye kazanan numaralar 1    9     1,500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 066668    166668    266668    366668    406668    416668    426668    436668    446668    456668    460668    461668    462668    463668    464668    465668    466068    466168    466268    466368    466468    466568    466608    466618    466628    466638    466648    466658    466660    466661    466662    466663    466664    466665    466666    466667    466669    466678    466688    466698    466768    466868    466968    467668    468668    469668    476668    486668    496668    566668     */

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