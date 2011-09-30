-Milli Piyango çekildi ANKARA (A.A) - 29.09.2011 - Milli Piyango'nun 29 Eylül çekilişinde, 1,5 milyon liralık büyük ikramiye ''466668'' numaralı bilete isabet etti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, son rakamı 1 (bir) ve 9 (dokuz) olan biletler de amorti kazandı. Milli Piyangonun 29 Eylül 2011 çekilişinde ikramiye kazanan biletlerin numaraları ve ikramiye tutarları şöyle: /* 1,500,000 TL ikramiye kazanan numaralar 466668 150,000 TL ikramiye kazanan numaralar 082843 10,000 TL ikramiye kazanan numaralar 432514 1,000 TL ikramiye kazanan numaralar 008355 176211 248120 348200 441223 300 TL ikramiye kazanan numaralar 001554 005328 025591 031370 042885 045881 046954 047235 051740 059683 061021 062608 062940 069120 072456 074201 081258 085691 096314 098676 099611 109922 112664 113860 142421 145114 149821 150723 152356 155500 160751 161160 166471 173224 179501 180572 190934 200515 207031 214978 220499 223201 249157 249877 254407 267883 282647 294623 297683 303311 312769 320530 322705 331080 344159 348489 352367 355934 371597 375653 380730 381668 394708 395939 402245 402696 414495 432209 437102 438382 447352 461002 464268 464677 468495 477341 486566 486682 489346 493095 497064 517581 519002 520966 523820 525702 527203 527296 536708 541027 543737 544778 549811 555752 573463 578409 582668 584202 588794 594302 200 TL ikramiye kazanan numaralar 002579 004249 010824 012582 024612 028150 028196 039406 039428 044094 055019 057287 060793 062961 063860 070120 070228 079651 081124 098821 102568 107120 107300 111993 112836 121960 123376 124218 129407 133170 133481 133514 137715 142384 150010 150537 151528 154177 158480 159215 160051 160878 163339 170216 173561 174012 177064 181488 182132 191627 192781 192809 198866 199670 210872 216815 222159 222483 224295 227973 232798 234006 234880 238925 240195 241491 244516 246862 247079 253408 256090 257233 258547 271499 274217 274912 278193 279609 285416 287415 290544 291774 291935 295862 296871 297399 301685 311007 311354 317111 320821 321053 322317 325475 326882 327622 334197 340343 341192 345793 352220 352559 360191 369424 373328 381757 382572 386660 388908 402716 405014 413982 420430 421267 422786 423770 424331 426421 450138 453043 453832 462408 463953 474396 484489 489945 490485 491813 495350 502007 513823 517941 520243 528685 529191 543241 548623 556714 556873 558701 559713 559846 562854 566500 570138 576098 578126 586150 588166 598251 Son 5 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 00520 03837 05409 05954 07017 07123 07656 07819 09325 09446 14307 14647 15009 16182 16983 17909 18024 22243 25031 25203 25373 25630 27320 32725 32782 35015 36200 38206 41420 42819 42856 44515 52371 54069 54227 54239 57867 58931 59136 66373 67279 67749 71801 71815 81538 82109 82712 82980 94508 97689 Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar 0246 0500 1804 1827 2328 2580 2846 3271 3959 4605 5299 5318 5354 6635 7997 8390 8784 8806 9060 9957 Son 3 rakamına göre 40 TL ikramiye kazanan numaralar 100 198 251 308 362 576 914 922 929 943 Son 2 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 05 32 53 69 97 Son 1 rakamına göre 12 TL ikramiye kazanan numaralar 1 9 1,500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 066668 166668 266668 366668 406668 416668 426668 436668 446668 456668 460668 461668 462668 463668 464668 465668 466068 466168 466268 466368 466468 466568 466608 466618 466628 466638 466648 466658 466660 466661 466662 466663 466664 466665 466666 466667 466669 466678 466688 466698 466768 466868 466968 467668 468668 469668 476668 486668 496668 566668 */