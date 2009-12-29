Milli Piyango biletlerinin yüzde 92'si satıldı

T24-Büyük ikramiyenin 30 milyon TL olarak belirlendiği Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'ne ait biletlerin İstanbul'da yüzde 92'sinin satıldığı belirtildi.

İstanbul'da milli piyango bileti satışı yapılan sabit bayilerin önünde yılbaşına yaklaşılırken uzun kuyruklar oluştu.



Kuyrukta beklemek istemedikleri için seyyar satıcılara yönelen vatandaşlar ise sahte bilet tedirginliği içinde uzun incelemelerin ardından biletlerini aldı. İstanbul'da piyasa sürülen yılbaşı biletlerinin yüzde 92'si satıldığı, çekiliş saatine kadar tüm biletlerin satılmasının beklendiği bildirildi.

