T24 LogoT24 Logo
Gündem

Milli Piyango 2019 yılbaşı çekilişinin son talihlisi, zaman aşımına 28 gün kala ikramiyesini talep etti

04 Aralık 2020 10:39

Milli Piyango 2019 yılbaşı çekilişinde, çeyrek bilete isabet eden 80 milyonluk büyük ikramiyenin son kazananı zaman aşımına sadece 28 gün kala parasını aldı.

Milli Piyango İdaresi’nin 31 Aralık 2019’da gerçekleştirdiği yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, “1358490” numaralı çeyrek bilete isabet etmişti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklanmıştı. 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerden sonuncusu, 31 Aralık’ta dolacak zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı. İzmir’de yaşayan talihli, genel müdürlüğe başvurarak, 20 milyon liralık ikramiyesini talep etti.

Bilet aldığını unutmuş

İzmir Konak şubesinden satılan biletin sahibinin, 53 yaşında, evli ve 3 çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Talihli, 2019 yılbaşı çekilişi için bilet satın aldığını unuttuğunu belirterek şunları anlattı: “İş yerimin kira kontratı 2020 yılbaşında dolacak. Bu nedenle eski kira sözleşmemi ararken, sözleşmenin yer aldığı dosyada bileti tesadüfen gördüm. Bilet aldığım tamamen aklımdan çıkmış.” 

ETİKETLER

milli piyangoçeyrek biletyılbaşı çekilişi80 milyon tl
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24