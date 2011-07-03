-MİLLİ PİYADE TÜFEĞİ ÜRETİMİNE BAŞLANDI ANKARA (A.A) - 03.07.2011 - Türk mühendislerinin yaklaşık 3,5 yıl üzerinde çalışarak geliştirdiği milli piyade tüfeğinin üretimine başlandı. Milli piyade tüfeğinin ilk 50 adetlik prototipi, 4 ay içinde hazır olacak. Proje kapsamında Temmuz 2012 tarihine kadar toplam 200 adet prototip piyade tüfeği üretilecek. Türk Silahlı Kuvvetlerindeki çeşitli birliklere dağıtılacak prototip tüfekler, profesyonel askerlerce test edildikten sonra seri şekilde üretilecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin piyade tüfeği ihtiyacının karşılanması amacıyla 22 Ocak 2009'da Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile sözleşme imzalayan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), alt yüklenici Kalekalıp firmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı. Tüfeğin tasarımının karara bağlanmasının ardından 50 adetlik prototip üretimine geçildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığının taktik ve teknik istekleri doğrultusunda geliştirilen milli piyade tüfeğinin ilk etapta 3 farklı versiyonu tasarlandı. Yapılan testlerin ve değerlendirmelerin ardından 3 konfigürasyon prototipi teke düşürüldü ve çalışmalar tek model üzerinde yürütülmeye başlandı. Projeye göre bu prototip tüfekler, geri bildirim almak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinde çeşitli birliklere dağıtılacak. Profesyonel askerler tarafından çeşitli hava ve arazi koşullarında (aşırı sıcak, aşırı soğuk, tozlu, ıslak ortamlar) bir süre kullanılacak olan milli piyade tüfekleri, askerlerden gelen öneri ve değerlendirmelerin ardından seri şekilde üretilecek. -HEM SAĞ HEM SOL EL İLE KULLANILABİLİYOR- Yetkililer, milli piyade tüfeğinin, çok sayıda özelliği bünyesinde barındırdığını, çok kademeli ayarlanabilir teleskopik dipçiği bulunan tüfeğin emniyet mandalı, şarjör mandalı ve kurma kolunun hem sağ, hem de sol el ile kullanmaya uygun şekilde tasarlandığını belirttiler. Tüfeğin sessiz kurma özelliğine sahip olduğunu ifade eden yetkililer, şu bilgileri verdiler: ''Tüfek, şarjördeki son fişeğin atılmasından sonra mekanizmanın açık kalmasını ve yeni şarjör takıldığında, mekanizmayı yeniden kurmadan süratle ateş etmeye devam edilmesini sağlayan sisteme sahip. Yüksek atış hassasiyeti sayesinde hedef üzerinde dağılımı çok düşük olan milli tüfeğin üzerine, gece görüş dürbünü, laser, bomba atar gibi envanterde bulunan tüm aksesuarlar takılabiliyor. Milli piyade tüfeği, gelişen teknolojilerin ve ihtiyaçların ışığında tasarlandı. Modüler yapısı sayesinde her türlü yenilik tüfeğe uygulanabilecek.'' Bu arada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de geçtiğimiz günlerde Kırıkkale'de MKEK'nin silah fabrikasını ziyaret ederek, milli piyade tüfeğini incelemişti. -MİLLİ TÜFEĞİN ÖZELLİKLERİ- Yapılan değişikliklerin ardından son şeklini alan Milli Modern Piyade Tüfeğinin özellikleri şöyle: KALİBRE: 7,62 mm AĞIRLIK: 4,3 kg ETKİLİ MENZİL: 600 metre BOY: 92 cm NAMLU ÖMRÜ: 10 bin atım MERMİ NAMLU ÇIKIŞ HIZI: 800 m/sn ŞARJÖR KAPASİTE: 20 fişek ATIŞ SÜRATİ: 650 atım/dakika