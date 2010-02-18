T24 - TÜBİTAK'ın desteğiyle Niğde'deki Patates Araştırma Enstitüsünde yürütülen projede, ilk Türk milli patatesi adlarıyla üretildi.



Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Patates Araştırma Enstitüsünde 2005 Kasım ayında başlatılan "Ülkesel Patates Tohumluk Üretim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi" tamamlandı.

TÜBİTAK'ın desteği, 8 enstitü ve 3 üniversitenin işbirliğiyle yürütülen projede, tohumculuğun geliştirilmesi konusunda önemli aşama kaydedildi.

Enstitü Müdürü Hüseyin Onaran, yaptığı açıklamada, yıllık ortalama 160 bin hektar patates üretimi yapıldığını, bunun için 500 bin ton civarında tohumluk kullanıldığını, sertifikalı tohumluk kullanım oranının ise ancak yüzde 8-10 seviyelerinde kaldığını vurguladı. Patates üretimi maliyetinde tohumluğun payının yüzde 70'lere kadar çıkabildiğine dikkati çeken Onaran, şu bilgileri verdi:

"Tespitlerimize göre son 4 yılda, her yıl ortalama anaç tohumluk ithalatı için 17-18 milyon avro ödenmiştir. Çiftçilerimiz sertifikalı tohumluk kullanmadan babadan kalma yöntemlerle üretim yaptıkları zaman verim çok aşırı şekilde düşmektedir. Anaç ve sertifikalı tohumluk kullanımı ise dışa bağımlılık sorununa yol açmaktadır. Türkiye, Avrupa ülkeleri ağırlıklı olmak üzere tohumluk patates ithalatı yapıyor. Bu dışa bağımlılık durumu, ekonomik zararın yanı sıra hastalık taşınması gibi sorunlara da neden oluyor. Bu sorunların önlenmesi için milli bir patates politikamızın olması ve tohumluğumuzu kendimizin üretmesi gerekiyor. Bu proje, bu açıdan büyük önem taşıyor."

İlk Milli Patateslerimiz oldu

Türk milli patatesi adaylarının üretildiğini dile getiren Onaran, ilk edapta üretime hazır 15 yeni çeşit adayı belirlediklerini söyledi. Onaran, "Bu çeşit adaylarını, projemizin devamında çoğaltarak ilk Türk milli patatesleri olarak tescil ettireceğiz" dedi.