Milli Park'ta kaçak avlanan 4 kişiye para cezası

Ediz VERDİOĞLU/AYDIN, (DHA) - TÜRKİYE\'nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan, Aydın\'ın Kuşadası, Didim ve Söke ilçeleri sınırında bulunan Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı\'nda kaçak avlandıkları belirlenen 4 kişi, suçüstü yakalandı. Toplam 16 bin lira ceza kesilen kaçak avcıların, tüfeklerine ve vurdukları 24 ördeğe el koyuldu.

Havaların soğumasıyla dünyanın farklı ülkelerinden birçok kuş türünün yanı sıra yaban ördekleri de Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı\'na akın etti. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü\'nün korumasında bulunan Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürlüğü\'nün sorumluluk sahasında yer alan Menderes Deltası mevkisinde koruma faaliyetleri yürüten av koruma ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Dün yapılan denetimler sırasında kaçak avlandıkları belirlenen 4 kişi, suçüstü yakalandı. Kaçak avcılara \'esas ve usullere aykırı hareket etmek\' suçundan toplam 16 bin liralık para cezası kesilirken, yarı otomatik av tüfeklerine ve avladıkları toplam 24 ördeğe el koyuldu.

Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürlüğü yetkilileri, her gün 24 saat süreyle gelen kaçak av ihbarlarını değerlendirdiklerini ve yaban hayatının korunması çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüklerini söyledi. Milli Park sınırında her türlü avcılık faaliyetinin yasa dışı olduğunu bildiren yetkililer, avcılıkla ilgilenenleri bu konuda uyardı.

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