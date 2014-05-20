F.Bahçeli Caner İnter'i reddeti

Fenerbahçe’nin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Caner Erkin, İtalya'nın Inter takımından gelen teklifi reddetti.

Eurosport’un haberine göre, İtalyan devi Inter Caner’i transfer etmek için girişimlerde bulundu ve bu girişimlerinden bir sonuç alamadı. Fenerbahçeli futbolcu, kendisini en çok isteyen takımlardan biri olan Inter'in teklifini geri çevirdi.

Daha önce Türk basınına yaptığı açıklamalarda da Fenerbahçe ile görüşmeden kimseye imza atmayacağını ifade eden Caner Erkin, İtalya defterini de böylelikle başlamadan kapatmış oldu.

Avrupa’nın devleri peşinde

Roma, Chelsea, Inter ve Liverpool'un istediği bilinen Caner Erkin'in sarı lacivertliler ne zaman sözleşme imzalayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Fenerbahçe ile dördüncü yıldızı takmak istediğini ligin son haftalarında kamuoyu ile paylaşan Caner Erkin, ligin en değerli futbolcuları arasında gösteriliyor.