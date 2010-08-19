-MİLLİ OKÇU BRONZ MADALYA KAZANDI ANKARA (A.A) - 19.08.2010 - 1. Dünya Gençlik Olimpiyatları'nda (Singapur 2010) milli okçu Begünhan Elif Ünsal, bronz madalya kazandı. Singapur'da devam eden olimpiyatlarda yarışma komitesinin karışık takım için Singapurlu sporcu Abdud Dayyan Bin Mohamed Jaffar ile eşleştirdiği Türk sporcu Ünsal, başarılı bir performans sergileyerek bronz madalyanın sahibi oldu. Öte yandan okçulukta Türkiye'yi temsil eden Begünhan Elif Ünsal ve Yağız Yılmaz oyunlarda bireysel mücadelede 1. turu geçmelerine karşın 2. turda elendi.