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"Milli mücadelenin simgesi" deniyordu; Atatürk'ün konakladığı tarihi binada yangın

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü

30 Mart 2018 15:08

Başkent’te bulunan ve Milli Mücadele yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ün de kaldığı tescilli tarihi simge yapılardan Çoban Mektebi’nde yangın çıktı. Yangın bir saatlik çalışma ile söndürüldü.

Ankara’nın Keçiören ilçesi Fatih Caddesi'nde bulunan ve Atatürk'ün de kaldığı Çoban Mektebi'nde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Atıl durumda bulunan tarihi bina, rüzgârın etkisiyle kısa sürede alevlere teslim oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. 

TIKLAYIN - Milli mücadele döneminin simgelerinden Çoban Mektebi kaderine terk edildi

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Tarihi bina yangında hasar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

2009'da tarihi eser olarak tescillendi

1895-1897 yılları arasında inşa edilen Çoban Mektebi, Atatürk ve Heyet-i Temsiliye üyelerine ev sahipliği yaptı. Atatürk, 27 Aralık 1919'da Heyet-i Temsiliye üyeleri ile birlikte Ankara'ya geldiğinde bu binaya yerleşerek, mücadeleyi başlattı. Padişah 2. Abdulhamid döneminde inşa edilen okul binasının ayrıca 2009 yılında Kültür Bakanlığı tarafından tarihi eser olarak tescillendiği öğrenildi.

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