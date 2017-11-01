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Spor

Milli motosikletçilerden çifte şampiyonluk

F1000 klasmanında ilk üçte milli sporcular yer aldı

01 Kasım 2017 14:51

Balkan Avrupa Pist Şampiyonası'nda milli motosikletçiler F600 sınıfında Ali Efe Yeğin ve F1000 sınıfında Furkan Tahsin İdgü şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yunanistan'ın Serez Pisti'nde gerçekleştirilen final ayağında F600 sınıfında piste çıkan Türk sporculardan Ali Efe Yeğin, yarışı birinci bitirerek 241 puana ulaştı ve şampiyon oldu.

Şampiyonada F1000 sınıfında ise ilk 3 sırayı milli sporcular elde etti. Furkan Tahsin İdgü birinci, Agâh Orman ikinci ve Harun Akgün de üçüncü sırayı aldı. Mücadelede milli motosikletçilerden Fatih Şahin 7., Fatih Şenhisar 11., Avni Pala 12., Abdullah Köken 21. ve Öner Önal da 24. basamakta kaldı.

Super bike sınıfında ise Erdal Karabulut 12., Yunus Erçelik 13. ve Murat Düvenci 15. sırada yer alırken, Türkiye takımlar sıralamasında ikinciliği elde etti.

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