Milli mesai başladı

A Milli Futbol Takımı, 2010 Dünya Kupası elemelerinde 11 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da Bosna-Hersek ile yapacağı grup maçının hazırlıklarına, yaptığı antrenmanla başladı.Ali Sami Yen Stadı'nda, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanda, Ayhan Akman'ın 5'e 2 top kapma çalışması sırasında sakatlandığı bildirildi. Alt baldırında bir zorlanma hisseden milli futbolcunun, antrenmanı yarıda bıraktığı açıklandı.Antrenmanda, maçı olan Beşiktaşlı Serdar Kurtuluş ve Batuhan Karadeniz'in yanı sıra yurt dışından gelen oyuncular Mevlüt Erdinç, Mehmet Aurelio, Nuri Şahin, Caner Erkin ve Halil Altıntop'un hafif bir yenileme çalışması yaptıkları kaydedildi.Hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı’na, Trabzonsporlu futbolcu Serkan Balcı davet edildi. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, milli takımda sakat oyuncuların durumunun belirsizliğini korumasının, teknik heyeti, kadroyu takviyeye zorladığı kaydedildi.Son lig maçını ağrılar içinde tamamlayan Arda Turan'ın yanı sıra bugünkü antrenmanda baldırında zorlanma görülen Ayhan Akman ve sakatlığı nükseden Sabri Sarıoğlu'nun tedavileri sürerken, yardımcılarıyla bir durum değerlendirmesi yapan Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Fatih Terim'in, Serkan Balcı'yı kadroya davet ettiği, Trabzonsporlu futbolcunun 8 Ekim Çarşamba günü kampa katılacağı bildirildi.