'Milli marş okunurken dua ediyorum'

T24 - Almanya Milli Futbol Takımı'nın Türk kökenli oyuncusu Mesut Özil, milli marş okunurken dua ettiğini ifade ederek, neden maçtan önce milli marşı okumadığını açıkladı.





Mesut, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, milli marşın söylenmesinin kendisini gururlu kılan duygusal bir an olduğunu belirterek, ''O an bir taraftan maça konsantre oluyorum. Daha sonra milli marş söylenirken dua ediyorum. Arkadaşlarımın ve benim sağlığım ve şansım için dua ediyorum'' dedi.





Gelsenkirchen kentinde doğan ve Alman milli takımını seçen Mesut, oyuncuların milli marşı söyleyip söylemelerine kendilerinin karar vermesi gerektiğini kaydetti.





Alman efsane futbolcu Franz Beckenbauer, her oyuncunun milli marşı söylemesi gerektiğini ifade etmiş ve bu konuda bir tartışma başlatmıştı.