-MİLLİ MAKİNALI TÜFEK PROJESİNDE İMZA ANKARA (A.A) - 14.01.2011 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, her zaman, her yerde şahsi kahramanlıklara dayanmanın doğru olmadığını belirterek, ''Stratejimize, ehliyetimize, kabiliyetimize dayanmalıyız. İşte bu kabiliyetimizi artıracak silahlardan birisi de ne parçasında ne kendisinde yurt dışına muhtaç olmayacağımız bir silahı üretmektir'' dedi. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda (MKE) düzenlenen Milli Modern Makinalı Tüfek Projesi'nin imza töreninde konuşan Gönül, bir ülkenin teknolojik açıdan gelişmiş silahlara sahip olmasının önemini vurguladı. Savunma Sanayi Müsteşarı Murad Bayar da savunma sanayinde artık Türkiye'nin kendi tasarımlarını yaptığını belirterek, ''Bugün de modern makinalı tüfeği yurt içi geliştirme yöntemiyle geliştireceğiz'' dedi. Bunun aslında iki yıl önce başlattıkları modern piyade tüfeği projesinin bir devamı olduğunu bildiren Bayar, projenin, tasarım-geliştirme ve seri üretim olmak üzere iki dönemde MKE'nin ana yükleniciliğinde yürütüleceğini söyledi. Bayar, ''Projede yürütülecek tasarım ve geliştirme, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzman personeliyle çok yakın işbirliği içinde gerçekleştirilecek ve yapılacak olan silah, Alman askeri için tasarlanmış bir silah değil, tamamen kendi ihtiyaçlarımıza özgü TSK'nın tecrübesini tam olarak yansıtan etkin bir silah olacak'' diye konuştu. MKE AR-GE Teknoloji Dairesi Başkanı Onur Çokgör de Türk mühendislerince geliştirilecek tüfeğin, dünyadaki muadillerinin en iyisi olacağını kaydetti. Piyade tüfeği ile karşılaştırılınca makinalı tüfeğin daha kompleks bir silah olduğunu ve daha fazla parçaya sahip bulunduğunu kaydeden Çokgör, projenin tasarım ve geliştirme ile seri üretim olmak üzere iki aşamada yürüyeceğini söyledi. Projenin ikinci aşamasında silahın her türlü zorlu şartta denenerek test edileceğini kaydeden Çokgör, ilk prototiplerin projenin 17'nci ayından sonra üretilmesinin hedeflendiğini belirtti. Milli piyade tüfeği projesiyle ilgili de bilgiler veren Çokgör, projenin imzasının 22 Ocak 2009'da atıldığını, aradan geçen süreçte geliştirilen üç farklı prototipin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın beğenisine sunulduğunu, ayrıntılı testlerden geçirildiğini, geri beslemelerle de dördüncü prototipin yapıldığını söyledi. Dördüncü prototiple kritik tasarım aşamasının bu ay sonu itibarıyla tamamlanacağını bildiren Çokgör, konunun önemini bildiklerini ve projenin üzerinde önemle durduklarını, ivedilikle tamamlamaya gayret gösterdiklerini kaydetti. Hem piyade tüfeği hem de makinalı tüfek projesiyle ciddi kazanımlar elde edeceklerini belirten Çokgör, bu kazanımların ileride yürütecekleri projelerde kendilerine katkı sağlayacağını, geliştirilecek ürünleri ihraç edilebilecekleri gibi teknoloji transferi de yapabileceklerini söyledi. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önsipahioğlu da kurumun çalışmaları ve yürüttüğü projelerle ilgili bilgi verdi. Milli piyade tüfeğiyle ilgili zaman zaman spekülasyonlar yapıldığını dile getiren Önsipahioğlu, şunları söyledi: ''Bu tüfekle gurur duyacağız. Çünkü hiçbir teknoloji transferi yapılmadı, hiçbir know-how kullanılmadı, baştan sona tasarımdan itibaren özgün Türk mühendisinin, Türk işçisinin, Türk emeğinin mahsulüdür. Bunu burada gururla, iftiharla söylüyorum.'' Konuşması sırasında milli piyade tüfeğinin geliştirilen dördüncü prototipinin slaytını gösteren Önsipahioğlu, kurumun toplam 1 milyar 973 milyon TL'lik yatırımı olduğunu bildirdi.