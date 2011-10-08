-Milli maçtan notlar İSTANBUL (A.A) - 07.10.2011 - A Milli Futbol Takımı'nın, 2012 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Almanya ile yapacağı maçta sakatlıkları nedeniyle bir süredir milli takımda forma giyemeyen futbolcular 11 kişilik kadrodaki yerlerini aldılar. Sakatlığı nedeniyle bir süredir A Milli Takım'dan uzak kalan Hamit Altıntop, Almanya ile yapılacak önemli maçta 11 kişilik kadroyla sahaya çıktı. Millilerde sakatlığı geçen Gökhan Gönül de Almanya karşısındaki 11'de bulunurken, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, son maçlarda forma giymeyen Mehmet Aurelio'ya da zorlu mücadelede kadroda yer verdi. Millilerde sakatlığı geçen Emre Belözoğlu da Almanya kadrosunda 18 kişilik kadroda yer alırken, Emre yedekler arasında sahaya çıktı. A millilerin Almanya karşısındaki 18 kişilik kadrosunda yedeklerde kaleci Sinan Bolat, Gökhan Zan, Emre Belözoğlu, Umut Bulut, Mehmet Topal, Kazım Kazım ve Gökhan Töre bulundu. Teknik direktör Hiddink, kaleci Hakan Arıkan'ın yanı sıra, Serkan Balcı, Giray Kaçar, İsmail Köybaşı, Mehmet Ekici, Yekta Kurtuluş, Mevlüt Erdinç, Tunay Torun ve Ömer Toprak'ı 18 kişilik kadronun dışında bıraktı. Milli takımda, alt baldır kas grubunda birinci derece zorlanma tespit edilen Selçuk Şahin daha önce kadrodan çıkarılmıştı. Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan ve konuyla ilgili FIFA'dan onayı gelen Ömer Toprak, Almanya karşısında 18'in dışında kaldı. -Almanya'da Mesut Özil ve Miroslav Klose kadroda yok- Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, sakatlıkları bulunan Türk asıllı oyuncu Mesut Özil ile Miroslav Klose, Türkiye karşısında 18 kişilik kadroda yer almadılar. Löw, karşılaşma öncesinde bu maçta forma giyip giymeyecekleri belli olmayan iki futbolcuyu 18 kişilik kadronun dışında tuttu. Almanya Milli Takımı'nda bu iki futbolcunun yanı sıra, kaleci Zieler, Aogo, Trasch ve Kroos 18 kişilik maç kadrosuna giremeyen isimler oldular. -Hamit ve Lahm karşı karşıya- A milli futbolcu Hamit Altıntop, Almanya'da Bayern Münih'te forma giydiği dönemde takım arkadaşı olan Philipp Lahm ile milli maçta karşı karşıya geldi. Hamit Altıntop Türkiye, Lahm ise Almanya milli takımlarının kaptanları olarak sahaya çıktılar. Bayern Mühih'te takım arkadaşı olan bu iki futbolcu, 2012 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Türkiye için ikincilik adına büyük önem taşıyan mücadelede takımlarının galibiyeti için mücadele verecek.