Milli maçta sakatlanan Sneijder'in son durumu ne?

Galatasaray'da Wesley Sneijder sıkıntısı yaşanıyor. Hollanda'nın Fransa ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan yıldız futbolcunun sağ arka adelesinde hasar ve ödem tespit edildi. Hollanda'da MR'ı çekilen Sneijder'in 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Sarı kırmızılı takımda A Milli Takım'da sakatlanan Hakan Balta'dan sonra Sneijder'in de sakatlanması teknik ekibi endişelendiriyor. Hollandalı yıldızın çekilen MR'ında ortaya çıkan hasar moralleri bozdu. Sneijder'in İstanbul'da da ayrıntılı şekilde kontrolleri yapılacak. Galatasaray sağlık heyeti, yapılacak kontrollerin ardından Hollandalı yıldızı mümkün olduğunca hızlı ve sağlıklı şekilde sahalara döndürmek için çaba harcayacak.

Eurosport'un haberine göre, A Milli Takım'ın İsveç ile oynadığı hazırlık maçında ayak bileğinden sakatlanan Hakan Balta'nın da yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti. Tecrübeli futbolcunun tedavisi tüm hızıyla sürüyor.

Öte yandan sakatlıkları devam eden Sinan ve Sabri'nin durumlarının iyi olduğu ve yakın zamanda takımla birlikte çalışmalara başlayacakları ifade edildi. Sinan ve Sabri, tedaviye olumlu yanıt vermiş, beklenenden daha erken saha çalışmalarına başlamıştı.