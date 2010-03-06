Milli maçta kavga!

T24 - Bodrum'da oynanan Türkiye ile Rusya 19 yaş altı milli takımlar maçında bitiş düdüğünün ardından kavga çıktı.



Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türkiye ile Rusya 19 yaş altı milli futbol takımları arasında oynanan maç sonunda kavga çıktı.



Ortakent Yahşi Bilal Şahin Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Oldukça çekişmeli geçen ikinci yarıda atılan karşılıklı gollerle karşılaşma 2-2 sona erdi.



Sert geçen ikinci yarının sonunda iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Sahaya giren Bodrum ilçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ve iki takımın teknik heyeti kavgayı güçlükle yatıştırdı.



İki takım oyuncuları kavganın yatışmasının ardından soyunma odalarına gittiler. Kavga sırasında ciddi bir yaralanmanın olmadığı bildirildi.





Bazı Rus oyuncular ayakta tedavi edildi



Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türkiye ile Rusya 19 yaş altı milli futbol takımları arasında oynanan maç sonunda çıkan kavgada hafif yaralanan bazı Rus oyuncular, Bodrum Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edildi.



Ortakent Yahşi Bilal Şahin Stadı'nda oynanan karşılaşma sonunda iki takım oyuncuları arasında çıkan kavgada, bazı futbolcular hafif yaralandı. Kavgada yaralanan Rus oyuncular, maçta sakatlanan takım arkadaşlarıyla birlikte Bodrum Devlet Hastanesi'ne geldi.



Rus oyuncular, ayakta tedavilerinin ardından hastaneden ayrıldı.







