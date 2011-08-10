Milli maçta Emre protestosu!

T24

ARDA'YA ALKIŞ



Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında Emre Belözoğlu, sağ çaprazdan ceza sahası içine girerken yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanmak isteyen Fenerbahçeli futbolcu Emre, özellikle Galatasaraylı taraftarların yoğun olduğu kale arkası tribünden yoğun şekilde ıslıklandı. Daha sonra penaltı atışını gole çeviren Emre, kale arkası tribünlerine dönerek formasını öptü.Ayrıca Emre Belözoğlu ve bir diğer Fenerbahçeli futbolcu Selçuk Şahin, ayaklarına gelen her topta ıslıklandı. Teknik direktör Hiddink, Emre'nin yerine ikinci 45 dakikada Gökhan Töre'ye şans verdi..Öte yandan Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan, tribünlerden sık sık alkış aldı.