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Spor

Milli maçta Emre protestosu!

Milli futbolcu Emre Belözoğlu, Türkiye'nin Estonya ile oynadığı hazırlık maçında penaltı atışını kullanacağı sırada ıslıklandı.

10 Ağustos 2011 03:00

T24 - Milli futbolcu Emre Belözoğlu, Türkiye'nin Estonya ile oynadığı hazırlık maçında penaltı atışını kullanacağı sırada ıslıklandı. 

/_np/7931/14117931.jpgAli Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında Emre Belözoğlu, sağ çaprazdan ceza sahası içine girerken yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanmak isteyen Fenerbahçeli futbolcu Emre, özellikle Galatasaraylı taraftarların yoğun olduğu kale arkası tribünden yoğun şekilde ıslıklandı. Daha sonra penaltı atışını gole çeviren Emre, kale arkası tribünlerine dönerek formasını öptü.

Ayrıca Emre Belözoğlu ve bir diğer Fenerbahçeli futbolcu Selçuk Şahin, ayaklarına gelen her topta ıslıklandı. Teknik direktör Hiddink, Emre'nin yerine ikinci 45 dakikada Gökhan Töre'ye şans verdi..


ARDA'YA ALKIŞ 

Öte yandan Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan, tribünlerden sık sık alkış aldı.


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