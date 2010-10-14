-MİLLİ MAÇLAR YILDIZLARA YARAMADI İSTANBUL (A.A) - 14.10.2010 - Milli takım kamplarından sakat dönen futbolculara Niang ve Cana da eklendi. Galatasaraylı Arda Turan ile Beşiktaşlı Mehmet Aurelio'nun (A) Milli Takım'dan sakat dönmesinin ardından Fenerbahçe'nin Senagalli yıldızı Mamadou Niang ile Galatasaray'ın Arnavut futbolcusu Lorik Cana da İstanbul'a sakat geldi. Sağ diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edilen Niang'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi. Fenerbahçe'de ayrıca, sağ dizinde ağrısı olan milli oyuncu Semih Şentürk'ün de tedavi edildiği açıklandı. Arnavutluk-Bosna Hersek maçında ayak bileğinden sakatlanan Galatasaraylı Cana'nın da tedavisine başlandığı duyuruldu.