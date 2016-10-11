Milli maçlar Galatasaray'a yaramadı!

Milli maçlar haftasında 3 önemli oyuncusu sakatlanan Galatasaray kara kara düşünüyor.

Sarı-kırmızılı ekibin yıldızlarından Wesley Sneijder, Eren Derdiyok ve Hakan Balta'nın ayrı ayrı MR'ları çekildi ve 3 oyuncunun Gençlerbirliği maçında oynaması zor görünüyor.

Bu 3 oyuncunun durumları, MR testlerinin Çarşamba günü alınacak sonuçlarından sonra belli olacak ve hafta sonunda forma giyip giymeyecekleri netlik kazanacak.

Antalyaspor maçında sakatlandığı için ilk yarıda oyundan alınan Wesley Sneijder'in, Hollanda Milli Takımı'nın maçında aynı sakatlığının tekrarladığı ve yıldız oyuncunun milli maçta oynayarak büyük hata yaptığı belirlendi.