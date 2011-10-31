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Spor

Milli maçı ücretsiz izleyecekler İSTANBUL (A.A)

31 Ekim 2011 16:30

-Milli maçı ücretsiz izleyecekler İSTANBUL (A.A) - 31.10.2011 - Kadınların ve 16 yaşından küçük çocukların maçlara ücretsiz girebilmeleri projesi kapsamında A Milli Futbol Takım'ın Hırvatistan ile 11 Kasım Cuma günü yapacağı 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off turu karşılaşması için, Türk Telekom Arena'da 3 bin 270 koltuk ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası yolundaki sahasındaki son maçını, kadınlar ve 16 yaşından küçük çocuklar doğu tribünü 414, 415 ve 416 numaralı bloklardan, ücretsiz şekilde izleyebilecek.  Kadınlar ve 16 yaşından küçük çocuklar, davetiye biletlerini, 1-3 Kasım'da saat 11.00 ile 17.00 arasında Türk Telekom Arena metro çıkışındaki Biletix gişesinden, kimliklerini göstererek alabilecek.

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