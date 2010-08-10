-MİLLİ MAÇI SIRP HAKEM YÖNETECEK İSTANBUL (A.A) - 10.08.2010 - (A) Milli Futbol Takımı, eylül ayında başlayacak 2012 Avrupa Şampiyonası grup elemeleri öncesi son hazırlık maçında yarın İstanbul'da Romanya ile karşılaşacak. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21.15'te başlayacak ve Kanaltürk'ten naklen yayınlanacak maçı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic yönetecek. Mazic'in yardımcılıklarını Igor Radojcic ve Nikola Tomicic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya. Özel karşılaşmanın biletlerinın satışı 10, 20 ve 30 liradan Biletix gişelerinden sürüyor.