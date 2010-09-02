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Spor

MİLLİ MAÇA SANAL BİLET ANKARA (A.A)

02 Eylül 2010 23:48

-MİLLİ MAÇA SANAL BİLET ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - 2011 Erkekler Avrupa Şampiyonası 3. tur elemesinde Türkiye'nin Yunanistan ile yapacağı maçın sanal bileti, Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) internet sitesinde yer aldı. Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda 5 Eylül Pazar günü yapılacak karşılaşmanın 1 kişilik davetiyesine, TVF'nin internet sitesi www.voleybol.org'un sağ bölümünde yer verildi. Voleybolseverler, sanal biletin üzerini tıklayıp, yazıcıdan çıktısını alarak maçı ücretsiz izleme fırsatı bulabilecek.

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