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Spor

Milli maça Alman hakem İSTANBUL (A.A)

07 Kasım 2011 15:26

-Milli maça Alman hakem İSTANBUL (A.A) - 07.11.2011 - A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan'la yapacağı 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off turu ilk maçını Alman hakem Felix Brych yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, A Milli Takım'ın 11 Kasım Cuma günü Hırvatistan'la Türk Telekom Arena'da oynayacağı Hırvatistan maçını, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych'in yöneteceği, yardımcılıklarını ise Thorsten Schiffner ve Mark Borsch'un yapacakları belirtildi. Karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise Florian Meyer olacağı duyuruldu.

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