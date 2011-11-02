-Milli maç biletleri satışa çıktı İSTANBUL (A.A) - 02.11.2011 - Hırvatistan ile Türkiye A milli futbol takımları arasında yapılacak 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off turu rövanş maçının biletleri Türk taraftarlar için satışa çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 15 Kasım Salı günü oynanacak Hırvatistan-Türkiye play-off rövanş maçının biletlerinin satışa çıktığı bildirildi. Türkiye tarafına ayrılan kale arkası bilet fiyatının 30 lira olarak belirlendiği, her seyircinin en fazla 5 bilet alabileceği kaydedildi. Futbolseverlerin, 'www.tff.org' adresindeki linkten kredi kartı ile bilet alabilecekleri, her bilet sahibinin ilgili linkteki formu eksiksiz doldurması gerektiği ifade edildi.