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Spor

Milli maç biletleri satışa çıktı İSTANBUL (A.A)

02 Kasım 2011 15:59

-Milli maç biletleri satışa çıktı İSTANBUL (A.A) - 02.11.2011 - Hırvatistan ile Türkiye A milli futbol takımları arasında yapılacak 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off turu rövanş maçının biletleri Türk taraftarlar için satışa çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 15 Kasım Salı günü oynanacak Hırvatistan-Türkiye play-off rövanş maçının biletlerinin satışa çıktığı bildirildi. Türkiye tarafına ayrılan kale arkası bilet fiyatının 30 lira olarak belirlendiği, her seyircinin en fazla 5 bilet alabileceği kaydedildi. Futbolseverlerin, 'www.tff.org' adresindeki linkten kredi kartı ile bilet alabilecekleri, her bilet sahibinin ilgili linkteki formu eksiksiz doldurması gerektiği ifade edildi.

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