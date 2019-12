-MİLLİ LİBYA KONSEYİ'Nİ KURDULAR BİNGAZİ (A.A) - 27.02.2011 - Libya'nın doğusunun kontrolünü ele geçiren Muammer Kaddafi karşıtları, "Milli Libya Konseyi" adıyla bir organ oluşturdu. Muhalifler, bunun bir geçici hükümet olmadığını, "devrimin yüzü" olarak nitelendirilebileceğini belirttiler. Konseyin bir mensubu, Kaddafi hükümetiyle müzakereye yer olmadığını söyledi. Muhalifler, konseyin kuruluşu için yapılan toplantıdan sonra düzenledikleri basın toplantısında, eski adalet bakanı Muhammed Ebud Celili öncülüğünde ilan edilen geçici hükümete mesafeli durdular. Libya'nın isyancıların kontrolü altındaki bölgelerinde geçici hükümete başkanlık etmek üzere, eski adalet bakanı Mustafa Ebud Celili'nin atandığı bildirilmişti. -TUNUS SINIRINDA İNSANİ KRİZ BÜYÜYOR- RAS CEDİR - Libya'daki olaylar nedeniyle bu ülkeden kaçanların Tunus'a geldiği Ras Cedir sınır kapısında insani kriz büyüyor. Sınırda görev yapan Avrupa Komisyonu insani yardım yetkilisi Tamara Karaien, AA muhabirine, sınırdan her gün on binden fazla kişinin geçtiğini ve bu sayının her geçen gün arttığını söyledi. Karaien, Ras Cedir kapısından dün 9 bin 370 Mısırlı, 1338 Çinli, 336 Libyalı, 455 Tunuslu ve 480 Türk'ün Tunus'a giriş yaptığını belirtti. Genel olarak sınırdaki koşulların giderek kötüleştiğini kaydeden Karaien, çatışmaların başlamasından sonraki ilk iki gün en fazla Tunusluların bu sınır kapısından geçtiğini, ancak daha sonra Mısırlıların sayısının hızla arttığını ifade etti. BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin bölgeye kamp kurulması yönünde çalışma yaptığını belirten Karaien, sınır yakınlarında kurulan çadır kentin sadece 800 kişi kapasiteli olduğunu vurguladı. Karaien, Avrupa Komisyonu'nun buradaki krize müdahale etmek için ilk etapta 3 milyon avro ayırdığını kaydetti. -MISIRLILAR İSYAN EDİYOR- Tunus ordusu ve yardım kuruluşlarının imkanlarıyla tahliye edilmeye çalışılan Mısırlılar, çadır kentte ve sınır bölgesinde gruplar halinde protesto gösterileri düzenlemeye başladı. Bölgeden ayrılma imkanı olmayan binlerce Mısırlı, gündüz güneş altında, geceleri dondurucu soğukta pasaport işlemlerinin bitmesini bekliyor. Mısırlılar, topluca dağıtılan pasaportlarını aldıktan sonra, kendilerini Zarzis'teki limana ya da Cerba'daki havaalanına götürecek otobüsleri beklemeye başlıyor. Günlerdir açık havada yatıp kalkan Mısırlılar, sınıra en yakın liman kenti Zarzis'e yanaşacak üç gemiyle ülkelerine dönebilmeyi umuyor. Sınırda, Mısır hükümeti tarafından herhangi bir tahliye çalışması yürütülmediği belirtiliyor. Türk ve Çinliler, hükümetlerinin organize ettiği tahliye çalışmalarıyla hızla sınırdan alınarak ülkelerine gönderiliyor. -"SINIR TANIMAYAN TELEKOMCULAR"- Sınırda, başta Tunus ordusu ve Kızılayı olmak üzere, aralarında Türkiye'den İHH'nın da bulunduğu çok sayıda yardım kuruluşu, kaçanlara yardımcı olmak için seferber olmuş durumda. Çadır kente üs kuran "Telecoms Sans Frontiers" (Sınır Tanımayan Telekomcular), kampta barınanların ailelerine ve yakınlarına ulaşmaları için uydu bağlantısıyla telefon hizmeti veriyor. Uzun kuyruklara girerek numaralarını yazdıran mülteciler, uydu telefonlarıyla yakınlarına bilgi veriyor. Merkezi Fransa'da bulunan uluslararası yardım kuruluşu "Sınır Tanımayan Telekomcular", aynı zamanda sınır yakınlarında internet hizmeti sağlıyor. Sınır yakınlarında günlerdir kamp kuran ve geceyi araçlarında geçiren onlarca yerli ve yabancı gazeteci ise son günlerde bölgede yükselen tansiyon nedeniyle zor durumda. Gazeteciler, çalıştıkları bölgede yeterli asker ve polis bulunmaması nedeniyle, özellikle geceleri sorun yaşadıklarını dile getiriyor. -ABD'DEN KADDAFİ KARŞITLARINA DESTEK- WASHİNGTON - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD'nin Libya Lideri Muammer Kaddafi karşıtlarına her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi. Clinton, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin Libya konulu yarınki toplantısına katılmak üzere Cenevre'ye giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'den talep edilecek her türlü yardıma hazır olduklarını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı, "Önce Kaddafi rejiminin sona erdiğini ve daha fazla kan akmadığını görmemiz gerek" ifadesini kullandı.