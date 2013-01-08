Milli Kütüphane'ye yolsuzluk baskını

Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Milli Kütüphane Başkanı Tuncel Acar'ın da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet savcısının talimatı ile Milli Kütüphane'nin de aralarında bulunduğu bazı yerlere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda Milli Kütüphane Başkanı Tuncel Acar'ın da bulunduğu 17 kişi ''ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet'' iddiası ile gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.