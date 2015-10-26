Milli kayakçı Aslı Nemutlu'nun ölümüne ilişkin davada karar açıklandı

Erzurum'un Konaklı Kayak Merkezi'nde 12 Ocak 2012 günü antrenman yaparken pist kenarındaki tahta kar perdelere çarparak 17 yaşında hayatını kaybeden Aslı Nemutlu'nun ölümü ile ilgili davada, karar çıktı.

Erzurum 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesinde, Türkiye Kayak Federasyonu eski Başkanı Özer Ayık ile Kayak İl temsilcisi Nevzat Bayraktar 2.5' ar yıl, antrenörler Recep Süleyman Dilik ile Fidan Kırbaç Özbakır, TKF eski Genel Sekreteri Ahmet Muhtar Kurt, Konaklı Kayak Merkezi pistlerinden sorumlu Ahmet Demir ve mekanik işlerinden sorumlu Ebubekir Urhan 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargılanan 9 kamugörevlisi ise beraat etti.

Erzurum'un Konaklı Kayak Merkezi'nde 12 Ocak 2012 günü antrenman yaparken pist kenarındaki tahta kar perdelere çarparak 17 yaşında hayatını kaybeden Aslı Nemutlu'nun ölümü ile ilgili davada, karar çıktı.

Erzurum 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesinde, Türkiye Kayak Federasyonu eski Başkanı Özer Ayık ile Kayak İl temsilcisi Nevzat Bayraktar 2.5' ar yıl, antrenörler Recep Süleyman Dilik ile Fidan Kırbaç Özbakır, TKF eski Genel Sekreteri Ahmet Muhtar Kurt, Konaklı Kayak Merkezi pistlerinden sorumlu Ahmet Demir ve mekanik işlerinden sorumlu Ebubekir Urhan 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargılanan 9 kamugörevlisi ise beraat etti.