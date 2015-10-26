T24 LogoT24 Logo
Spor

Milli kayakçı Aslı Nemutlu'nun ölümüne ilişkin davada karar açıklandı

Kayak antrenmanı sırasında hayatını kaybeden Nemutlu'nun ölümü için, dönemin Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı ve Kayak İl temsilcisi 2.5' ar yıl hapis cezası aldı

26 Ekim 2015 19:13

Erzurum'un Konaklı Kayak Merkezi'nde 12 Ocak 2012 günü antrenman yaparken pist kenarındaki tahta kar perdelere çarparak 17 yaşında hayatını kaybeden Aslı Nemutlu'nun ölümü ile ilgili davada, karar çıktı.

Erzurum 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesinde, Türkiye Kayak Federasyonu eski Başkanı Özer Ayık ile Kayak İl temsilcisi Nevzat Bayraktar 2.5' ar yıl, antrenörler Recep Süleyman Dilik ile Fidan Kırbaç Özbakır, TKF eski Genel Sekreteri Ahmet Muhtar Kurt, Konaklı Kayak Merkezi pistlerinden sorumlu Ahmet Demir ve mekanik işlerinden sorumlu Ebubekir Urhan 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargılanan 9 kamugörevlisi ise beraat etti.

Erzurum'un Konaklı Kayak Merkezi'nde 12 Ocak 2012 günü antrenman yaparken pist kenarındaki tahta kar perdelere çarparak 17 yaşında hayatını kaybeden Aslı Nemutlu'nun ölümü ile ilgili davada, karar çıktı.

Erzurum 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesinde, Türkiye Kayak Federasyonu eski Başkanı Özer Ayık ile Kayak İl temsilcisi Nevzat Bayraktar 2.5' ar yıl, antrenörler Recep Süleyman Dilik ile Fidan Kırbaç Özbakır, TKF eski Genel Sekreteri Ahmet Muhtar Kurt, Konaklı Kayak Merkezi pistlerinden sorumlu Ahmet Demir ve mekanik işlerinden sorumlu Ebubekir Urhan 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargılanan 9 kamugörevlisi ise beraat etti.

 

ETİKETLER

aslı nemutlukayakölüm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24