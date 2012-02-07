Milli kaleciye ırkçı tezahürat

T24 - Haftasonu Lierse deplasmanına konuk olan Standard Liege’in kalecisi Sinan Bolat’a ev sahibi taraftarlar “Sinan Kebap” ve “Müslüman Parazitler” tezahüratında bulunarak ırkçılık yaptı, Belçika ayağa kalktı.



Milli kaleciye ırkçı hakaret Belçika’nın Standard Liege takımının kalesini koruyan milli kaleci Sinan Bolat, Cumartesi günü konuk oldukları Lierse deplasmanında ırkçı hakaretlere maruz kaldı. Belçika basını olaya geniş yer ayırıp, hakaretlerin sorumlularını kınarken Sinan Bolat yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu ifade etti.



Cumartesi günü oynana ve Standard’ın 2-0 kazandığı maçta Sinan Bolat’a ev sahibi Lierse’nin taraftarları “Müslüman parazitler” ve “Sinan kebap” tezahüratları yaptı. Lierse deplasmanında her maçta aynı sorunun yaşandığına dikkat çeken başarılı file bekçisi, “Lierse’de hep bunlar yaşanıyor. Her maçta ırkçı tezahüratlar duyuyoruz. Bu konuda birilerinin bir şey yapması gerekiyor çünkü bu böyle gitmez. Bir oyuncu olarak orada oynarken oyununuza konsantre olmaya çalışıyor ve yapılan tezahüratları duymamaya çalışıyorum. Ama bir noktadan sonra çok fazla geliyor. Evet olumsuz tezahüratlar olabilir bunu kabul edebilirim, ama ailem ve dinim konusunda sessiz kalmalılar. Bunu kabul edemem” diyerek tepkisini gösterdi.

Sabıkaları kabarık



Karşılaşmada Lierse taraftarlarının Sinan Bolat’a hakeretlerinin yanı sıra, Standard Liege’in defans oyuncusu Felipe’ye maçın sonlarında doğru kar topları ve bira bardakları atıldı. Belçika Futbol Federasyonu’nun Lierse taraftarlarına bu tutumlarından dolayı ceza vermesi beklenirken Belçika basını Lierse’nin bu ilk vakasının olmadığının altını çizerken, Belçika futbolunda daha önce yaşanan ırkçılık olaylarını hatırlattı. Söz konusu olaylardan birisi de Genk taraftarlarının Lierse kalecisi Kawashima’ya Japonya’da patlayan nükleer santralden hareketle “Kawashima, Fukushima” tezahüratları yapılmıştı.





