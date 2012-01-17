-Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu toplandı ANKARA (A.A) - 17.01.2012 - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulunun (MİKK) uzun bir aradan sonra MİT Müsteşarı Hakan Fidan başkanlığında ilk toplantısını yaptığı bildirildi. MİT'ten yapılan yazılı açıklamada, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunla oluşturulan MİKK'in uzun bir aradan sonra MİT Müsteşarı Hakan Fidan başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdiği ifade edildi. MİT'in Yenimahalle'deki karargahında saat 14.30'da başlayan ve saat 19.00'a kadar devam eden toplantıya, bakanlıkların müsteşarlarının, üst düzey sivil ve askeri yetkililerin ve MİT yöneticilerinin katıldığı belirtildi. Açıklamada, ''33 kamu kurumu yetkilisinin katıldığı toplantıda, ağırlıklı olarak ülkemize yönelik ekonomik, siyasi, güvenlik, casusluk faaliyetlerine karşı kurumlara düşen görevler, terörle mücadele, kamu bilgi güvenliği ve benzeri konular üzerinde duruldu, MİKK Genel Sekreterliğine bu konularla ilgili görevler verildi'' denildi. -MİKK nedir? Açıklamada, 2937 sayılı kanununun 5. maddesinde ''Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yükümlülüklerinin'' belirtildiğine işaret edildi. Kanunda, ''Bakanlıklarla diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yukarıda belirtilen görev ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle ilgili koordinasyonun sağlanması ve istihbarat çalışmalarının yönetilmesinde, temel görüşleri oluşturmak üzere, MİT Müsteşarının başkanlığında MİKK kurulmuştur. Kurul, üç ayda bir Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri veya Yardımcısı, Genelkurmay istihbarat Başkanı veya yardımcısı, bakanlıkların müsteşarları, kurum ve kuruluşların yetkili amirleri, MİT'in ilgili başkanlarıyla MİT Müsteşarının çağıracağı diğer kamu görevlilerinin iştirakiyle yapılır. MİT Müsteşarı, gerektiğinde Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir'' hükmünün yer aldığı bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''MİKK'in kurumsal hale getirilmesi amacıyla yeni bir yönetmelikle MİT Müsteşarlığı bünyesinde MİKK Genel Sekreterliği oluşturulmuştur. Kurul, Türkiye'deki genel istihbarat topluluğunun sorunları üzerinde müşterek çalışılacak konular, iyileştirme çalışmaları, ortak sistem kurma faaliyetleri ve benzeri alanlarda faaliyet yürütecektir.''