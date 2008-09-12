Milli hasar!

Lige verilen arada sorunlarını gidermeye çalışan Fenerbahçe’nin hesapları tutmadı, Hacettepe sınavı öncesi sorunlar zirveye ulaştı.Milli Takım’dan dönen Gökhan Gönül’ün Belçika maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Hacettepe maçında oynaması zora girdi. Semih’in de sakat olmasının yanısıra Emre Belözoğlu’nun moralsiz ve yorgun olması Teknik Direktör Aragones’i kara kara düşündürmeye başladı. Bu arada İspanya Milli Takımı’na sakat sakat giden ve orada forma giyen Daniel Güiza’nın da geriye sağlam dönmemesinden endişe duyulduğu bildirildi.Tek tek görüştü Milli takımlarından dönen oyuncuları ile dün özel bir görüşme yapan ve durumları hakkında tek tek bilgi alan Teknik Direktör Aragones, Edu’nun yanı sıra Gökhan’ı da savunmada kullanamayacak olması nedeniyle sıkıntıya düştü.Ayrıca Semih’in sol ayak bileğinden sakatlığı, Emre ve Kazım’ın ağır bir atmosferden çıkması nedeniyle Hacettepe maçının ilk 11’i konusunda kararsız kalan İspanyol hocanın, Şampiyonlar Ligi’ndeki Porto sınavını düşünerek bir takım değişikliklere gidebileceği, yıldız oyuncularını dinlendirebileceği öğrenildi. Aragones’in, Ankara seyahati öncesi bu sabah oyuncularının son form durumuna göre kesin kararını vereceği ancak Emre ve Gökhan’ın büyük bir olasılıkla kadroda yer almayacağı kaydedildi.Kulüp doktoru Piyer Arzuman, Belçika’ya karşı forma giyen Semih’in sol ayak bileğinde darbeye bağlı kısmi bağ incinmesi bulunduğunu, Gökhan’ın ise maçta darbeye bağlı, sağ ayakta ağrı şikayeti olduğunu bildirdi.