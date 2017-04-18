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BBC Türkçe

Milli Güvenlik Kurulu'ndan OHAL'i uzatma tavsiyesi

Bu akşam toplanan Milli Güvenlik Kurulu, "demokrasinin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere" hükümete olağanüstü hâli (OHAL) uzatma tavsiyesinde bulundu.

18 Nisan 2017 01:07

Bu akşam Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK), hükümete olağanüstü hâli (OHAL) uzatma tavsiyesinde bulundu.

50 dakika süren toplantının ardından yayınlanan bildiride bu "Yurt bütününde uygulanan olağanüstü hal değerlendirilmiş, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Böylece 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL, üçüncü defa uzatılarak 19 Temmuz 2017'ye kadar sürecek.

MGK'nın yayınladığı bildiride anayasa değişikliği referandumunun huzur ve güven ortamı içinde geçmesinden memnuniyet duyulduğu da belirtildi.

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