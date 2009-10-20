Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığında Çankaya Köşkü'nde 7 saat 40 dakika süren uzun Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında Ermeni ve Kürt açılımı konuları konuşuldu. Ermeni açılımına destek tonu taşıyan MGK bildirisinde, TSK'nın Kuzey Irak'a sınır ötesi operasyon yapmasına olanak sağlayan 6 Ekim 2009 tarihli TBMM tezkeresine atıfta bulunularak, bu kararın terörizmle mücadelenin önemli bir unsurunu teşkil ettiği vurgulandı.



Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 7 saat 40 dakika sürdü. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, teslim olan PKK grup ile ilgili bir ifadeye yer verilmedi. Kulislerde, son 24 saatte yaşanan gelişmelerin MGK'da enine boyuna tartışıldığı konuşuldu. Ancak Kürt açılımı ve teslim olan PKK'lı gruba ilişkin gelişmeler MGK'nın bildirisinde yer bulmadı. PKK'lıların teslim olması ve serbest bırakılmasına ilişkin gelişmelerin bildiride yer almasının muhalefetin sert tepkilerine yol açan gelişmelerin "MGK tarafından da onay" görmüş gibi kabul edileceği yorumları yapılırken, toplantının uzun sürmesinin, yapılacak açıklama metni üzerindeki müzakerelerden de kaynaklanmış olabileceği tahminleri yapıldı.



Uzun toplantıdan sonra yayımlanan bildiride sadece Kuzey Irak'a yönelik sınır ötesi harekât yetkisine atıfta bulunulması dikkat çekti. Bildiride, ''Irak'ın kuzeyinden Türkiye'yeyönelik tehdidin ve saldırının bertaraf edilmesini amaçlayan 6 Ekim 2009 tarihli TBMM kararının terörizmle mücadele kararının önemli bir unsurunu teşkil ettiği belirtilerek, mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği'' kaydedildi.



'Ermeni açılımı Kafkasya'daki ihtilafları çözer' mesajı



Güney Kafkasya'daki ihtilafların çözümüne yönelik çabalar ve bu sürecin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunların çözümüne de yardımcı olacağının bir daha teyit edildiği toplantıda, Türkiye'nin bölgesel barış, istikrar, işbirliği ve güvenin tesisi konularındaki çalışmalarını bundan böyle de aktif bir şekilde devam ettireceği dile getirildi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan ve 7 saat 40 dakika süren MGK toplantısı sonrasında MGK Genel Sekreterliği'nce yayımlanan bildiride, toplantıda ülke güvenliğini etkileyen iç ve dış gelişmelerin çok yönlü olarak değerlendirildiği ifade edildi. Bildiride şöyle denildi:



“Ayrıca Irak'ın kuzeyinden ülkemize yönelik terör tehdidinin ve saldırıların bertaraf edilmesini amaçlayan 6 Ekim 2009 tarihli TBMM kararının terörizmle mücadelenin önemli bir unsurunu teşkil ettiği belirtilerek, mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanmıştır.



Irak'taki gelişmeler ile 15 Ekim 2009 tarihinde Bağdat'ta gerçekleştirilen Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın sonuçları ve Irak bağlamındaki bölgesel gelişmeler ele alınmıştır.



Güney Kafkasya'daki gelişmeler ve bu gelişmelerin bölgesel ve küresel ölçekte yaratabileceği sonuçlar değerlendirilmiştir. Bu çerçevede 10 Ekim 2009 tarihinde ülkemiz ile Ermenistan arasında imzalanan protokoller ışığında geleceğe yönelik perspektifler ile başta Yukarı Karabağ olmak üzere Güney Kafkasya'daki ihtilafların çözümüne yönelik çabalar ve süreç ele alınmıştır. Bu sürecin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunların çözümüne de yardımcı olacağı bir daha teyit edilmiştir. Ülkemizin bölgesel barış, istikrar, işbirliği ve güvenin tesisi konularındaki çalışmaları bundan böyle de aktif bir şekilde devam ettireceği dile getirilmiştir.



Afganistan'da son dönemde meydana gelen gelişmeler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri dahil, değerlendirilmiş, ülkemizin Afganistan'ın istikrarına yönelik katkı ve girişimlerinin sürdürüleceği belirtilmiştir. Bu kapsamda; Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kabil Bölge Komutanlığı görevini Kasım 2009 başında ikinci defa alacağı, yine önceki görevlerde olduğu gibi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele, uyuşturucu ile mücadele, mayın temizleme görevlerinde kullanılmayacağı teyit edilmiştir.

Ülkemizin Ege ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerine ilişkin hususlar gözden geçirilmiştir.”





MGK sonrası Erdoğan kurul üyesi bakanları topladı



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) üyesi bakanlarla bir araya geldi. Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki MGK toplantısının ardından, Başbakanlık Resmi Konutu'na geçti. Başbakan Erdoğan, burada MGK üyesi bakanlarla bir araya geldi. 1 saat süren toplantı sonrası açıklama yapılmadı.

