Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor

T24 - MGK bugün toplanıyor. Toplantıda MİT Müsteşarlığ'ına Hakan Fidan'ın atanması bekleniyor.



Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor . MİT Müsteşarı Emre Taner toplantıya son kez katılacak. Toplantıda Taner'in yerine atanacak isim konuşulacak. O ismin MİT Müsteşar Yardımcılığı görevine yeni atanan Hakan Fidan olması bekleniyor.



İki hafta önce Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevinden MİT'e atanan Hakan Fidan'ın MİT Müsteşarlığı görevine getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Ama MİT yasası gereğince müsteşarlar, Milli Güvenlik Kurulu toplantısında görüşüldükten sonra Başbakan'ın tebliği ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile atanabiliyor.



Bu nedenle yarın Kurul'un asker ve sivil üyeleri MİT Müsteşarlığı'na yapılacak atamayı ele alacak.



MGK'da ayrıca Irak'taki seçim sonuçları ve Ermenistan'la protokol süreci de masada olacak.





