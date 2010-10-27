-MİLLİ GÜVENLİK KURULU TOPLANDI ANKARA (A.A) - 27.10.2010 - Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı. MGK'nın ekim ayı olağan toplantısı, saat 13.40'ta başladı. İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantıya, Orgenaral Işık Koşaner ilk kez Genelkurmay Başkanı olarak katılıyor. Bu arada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) üyesi bakanlarla toplantı öncesi biraraya geldi. Başbakanlık Resmi Konutundaki toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü. Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı da kabul etti.