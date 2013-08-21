Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) Ağustos ayı olağan toplantısı, teamüller çerçevesinde ayın son haftası yerine bir hafta öne çekilerek bugün yapılacak. Öğlen saatlerinde Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığında başlayacak MGK toplantısına; öne çekilmesi nedeniyle önümüzdeki hafta görevlerini bırakacak olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Murat Bilgel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu katılacak.

Milliyet gazetesinin haberine göre, 4 komutanın son kez katılacağı toplantıda; çözüm süreci, Suriye, Irak ve Mısır'daki gelişmeler ile Eylül ayında toplanması planlanan Ulusal Kürt Kongresi gibi Türkiye'nin hem bölgesel dış politikasını hem de iç güvenliğini ilgilendiren "sıcak gündem" içinde yer alan konular ele alınacak. Bugün MGK toplantısı öncesinde, iki gün sonra görevini bırakacak üç kuvvet komutanı ile jandarma genel komutanı; önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, ardından da Cumhurbaşkanı Gül'e veda ziyaretinde bulunacak.

4 komutan değişmişti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi, Ağustos ayının başında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından önemli ölçüde yeniden şekillenmişti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, 2015 yılına kadar görevine devam ederken, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanması beklenen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu'nun emekliliğe sevk edilmesi YAŞ'ın sürpriz gelişmelerinden birini oluşturdu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hulusi Akar getirildi. Korgeneral Akın Öztürk Hava Kuvvetleri Komutanı, Koramiral Recep Bülent Bostanoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı, Orgeneral Servet Yörük Jandarma Genel Komutanı oldu. Akar, Öztürk, Bostanoğlu ve Yörük; perşembe ve cuma günü yapılacak devir teslim törenleri ile yeni koltuklarına oturacak.

Kritik gündem görüşülecek

İki ayda bir toplanan MGK'nın toplantıları, teamüller gereği genillikle ayın son haftası yapılıyor. MGK toplantısı önümüzdeki hafta yapılsaydı toplantıya; Kara Kuvvetleri Komutanı olarak Orgeneral Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı olarak Korgeneral Akın Öztürk, Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak Koramiral Recep Bülent Bostanoğlu ve Jandarma Genel Komutanı olarak Orgeneral Servet Yörük katılacaktı. Ancak Gül, kritik toplantıyı emekli olacak 4 komutanın katılımı ile yapmayı tercih etti.

Devir teslim perşembe ve cuma yapılacak

Bugün yapılacak toplantıya; henüz görev devir teslimi yapılmadığı, yani görev devir teslim törenleri yarın ve öbür gün yapılacağı için Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Murat Bilgel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu katılacak. 30 Ağustos tarihi itibariyle emekli olacak dört komutan, son kez MGK toplantısına katılmış olacak.

Abdullah Gül'ün tercihi

Cumhurbaşkanı Gül; MGK toplantısının, iki gün sonra görevleri sona erecek ve 30 Ağustos itibariyle de emekli olacak dosyalarına hâkim 4 komutanın katılımı ile yapılmasını tercih etti. Dosyalarına hâkim olan komutanların toplantıda, Türkiye'nin sıcak gündemiyle ilgili konularda son defa görüşlerini dile getirmeleri bekleniyor.

MGK'nın gündeminde; terör örgütü PKK'nın silah bırakması için başlatılan çözüm sürecinde gelinen aşama, Suriye'nin Kürt bölgesindeki fiili durum, bu durumun çözüm sürecine yansıması, Irak ve Mısır'daki gelişmeler ile Eylül ayında toplanması planan Ulusal Kürt Kongresi gibi stratejik seviyedeki konular yer alacak.