MGK 28 Şubat bildirisini internet sitesinden kaldırıldı

T24 - Milli Güvenlik Kurulu, 2002 yılından önce yayımlanan, aralarında 28 Şubat bildirisinin de bulunduğu tüm bildirileri internet sitesinden kaldırıldı.



Milli Güvenlik Kurulu (MGK) internet sitesinde yeni düzenleme yapıldı.

Düzenlemeyle 2002 yılından önceki Milli Güvenlik Kurulu bildirileri de kaldırıldı.

MGK, 28 şubat 1997’de, tarihinin en uzun toplantılarından birini yapmış, toplantının sonunda hükümete yönelik bir bildiri yayımlamıştı.

Bildiride özetle "Cumhuriyet ve rejim aleyhtarı yıkıcı ve bölücü gruplar, laik ve anti-laik ayrımı ile demokratik ve sosyal hukuk devletini güçsüzleştirmeye yeltendiler. Anayasa ve Cumhuriyet yasalarının uygulanmasından asla taviz verilemez" ifadesi kullanılmıştı.